«Краснодар» примет «Локомотив» в седьмом туре РПЛ Начало матча – 19:00 (мск).

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«Краснодар» сыграет дома с «Локомотивом» в матче седьмого тура премьер-лиги.

После шести туров команды набрали одинаковое количество очков – по 13 – и занимают второе и третье места в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Зенита».

В прошлом сезоне «Краснодар» обыграл «Локомотив» (2:1) на своем поле. В последний раз красно-зеленые побеждали «быков» в гостях в сезоне-2016/2017. При этом на новом стадионе «Краснодар» «Локомотив» проиграл два матча из двух.

Отметим, что в среду «Краснодар» крупно проиграл в гостях «Олимпиакосу» (0:4) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. В этой игре разрыв крестообразных связок получил полузащитник команды Реми Кабелла.

Матч «Краснодар» – «Локомотив» пройдет 24 августа на стадионе «Краснодар». Начало – 19:00 (мск).