«Спартак» - «Брага». Начало текстовой трансляции - в 20:15 мск

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Сегодня на «Открытие Арена» пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Спартаком» и португальской «Брагой».

Игра начнется в 20:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, что в первой игре «Брага» одержала победу со счетом 1:0.