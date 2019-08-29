«Спартак» - «Брага». Начало текстовой трансляции - в 20:15 мск - Советский спорт
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29 августа 2019 12:24Футбол

«Спартак» - «Брага». Начало текстовой трансляции - в 20:15 мск

Следи за матчем вместе с «Советским спортом».

Сегодня на «Открытие Арена» пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Спартаком» и португальской «Брагой».

Игра начнется в 20:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

Напомним, что в первой игре «Брага» одержала победу со счетом 1:0.

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