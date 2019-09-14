«Спартак» примет «Урал» в девятом туре премьер-лиги Начало игры – 16:30 (мск).

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«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче девятого тура премьер-лиги.

После восьми туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, у «Урала» десять очков и восьмая позиция. В предыдущем туре обе команды проиграли: «Спартак» – «Зениту» (0:1), а «Урал» – «Краснодару» (2:4).

В прошлом сезоне команды провели четыре матча: по два в чемпионате и Кубке России: красно-белые выиграли (1:0) в гостевом матче в премьер-лиге, у команды из Екатеринбурга две победы: в Москве в чемпионате (2:1) и дома в Кубке (1:0). Еще один матч (1:1) завершился вничью.

Матч «Спартак» – «Урал» пройдет 14 сентября на «Открытие Арене» в Москве. Начало – 16:30 (мск).