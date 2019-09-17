«Зенит» сыграет в гостях с «Лионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Команды представляют группу G, в которую также попали «Бенфика» (Португалия) и «РБ Лейпциг» (Германия).
«Зенит» и «Лион» выступали в одной группе Лиги чемпионов в сезоне-2015/2016. Тогда российский клуб одержал две победы: 3:1 – дома на стадионе «Петровский» и 2:0 – в гостях на «Стад де Жерлан».
В своих предыдущих матчах в национальных чемпионатах в пятницу «Зенит» победил «Арсенал» (3:1), а «Лион» сыграл вничью с «Амьеном» (2:2).
Матч «Лион» – «Зенит» пройдет 17 сентября на «Групама Стэдиум». Начало – 19:55 (мск).
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