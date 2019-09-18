«Локомотив» сыграет в гостях с «Байером» в Лиге чемпионов Начало матча на «БайАрене» – 22:00 (мск).

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«Локомотив» проведет в гостях с «Байером» матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команды попали в группу D вместе с «Ювентусом» (Италия) и «Атлетико» (Испания), которые параллельно сыграют в Мадриде.

В прошлом сезоне «Локомотив» стал вице-чемпионом России и попал в групповой этап напрямую. «Байер» занял четвертое место в бундеслиге, что также позволило сразу отобраться в Лигу чемпионов.

Отметим, что гости не смогут рассчитывать в этом матче на травмированных братьев Алексея и Антона Миранчуков, а также защитника Соломона Кверквелию.

В своих предыдущих матчах в национальных чемпионатах «Байер» крупно проиграл «Боруссии» из Дортмунда (0:4), а «Локомотив» с минимальным счетом победил в гостях «Сочи» (1:0).

Матч «Байер» – «Локомотив» пройдет 18 сентября на «БайАрене» в Леверкузене. Начало – 22:00 (мск).