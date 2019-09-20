«Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» в десятом туре премьер-лиги Начало игры – 17:30 (мск).

«Уфа» примет «Спартак» в матче десятого тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

После девяти туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Уфы» 11 очков и девятая позиция.

При этом красно-белые потерпели три поражения подряд с учетом матча в квалификации Лиги Европы, «Уфа» не может выиграть два матча.

В прошлом сезоне «Уфа» победила «Спартак» дома (2:0) и проиграла (0:1) в Москве. В последний раз красно-белые побеждали в столице Башкортостана (3:1) 9 апреля 2017 года.

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 17:30 (мск).