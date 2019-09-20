«Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» в десятом туре премьер-лиги

«Уфа» примет «Спартак» в матче десятого тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе.
После девяти туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Уфы» 11 очков и девятая позиция.
При этом красно-белые потерпели три поражения подряд с учетом матча в квалификации Лиги Европы, «Уфа» не может выиграть два матча.
В прошлом сезоне «Уфа» победила «Спартак» дома (2:0) и проиграла (0:1) в Москве. В последний раз красно-белые побеждали в столице Башкортостана (3:1) 9 апреля 2017 года.
Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 17:30 (мск).
Михаил Шац: В Лионе вспомнился Малком, а не Кокорин Известный телеведущий и преданный болельщик «Зенита» остался доволен возвращением питерцев в Лигу чемпионов спустя три года. 18.09.2019 21:48 Футбол Артамонов Антон Виктор Гончаренко: Травмы в ЦСКА должны закончиться Главный тренер ЦСКА рассказал о готовности команды к матчу против «Лудогорца». 18.09.2019 20:15 Футбол Сергеев Иван Моисеев забивает прямо с вбрасывания. Как «Витязь» обыграл «Северсталь» «Витязь» нанес поражение ершистой «Северстали» 4:1, продлил серию побед до пяти матчей и вернулся на вершину Западной конференции. 18.09.2019 22:11 Хоккей Костяев Иван «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Дюков не уволит Егорова до ноября. Что говорили на заседании исполкома РФС На очередном заседании исполкома РФС много времени заняло обсуждение вопросов судейства в премьер-лиге. 19.09.2019 16:15 Футбол Мощенко Захар Наши в огне: Гусев и Панарин забили первые голы, Овечкин отдал два паса «Советский спорт» рассказывает о предсезонных матчах в НХЛ. 19.09.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван