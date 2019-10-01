Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся «Ювентус» и «Байер».
Напомним, что «Локомотив», обыгравший в гостях немецкую команду со счетом 2:1, возглавляет турнирную таблицу группы D. Второе и третье места делят между собой «Ювентус» и «Атлетико», сыгравшие в стартовом матче европейского турнира вничью 1:1.
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