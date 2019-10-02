«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов Матч второго тура группового этапа начнется на «Газпром Арене» в 22:00 (мск).

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

В первом туре чемпионы России сыграли в гостях вничью с «Лионом» (1:1), а чемпионы Португалии потерпели дома поражение от «РБ Лейпциг» (1:2).

Ранее «Зенит» и «Бенфика» трижды пересекались в Лиге чемпионов: в сезонах 2011/2012 и 2015/2016 – в 1/8 финала, а в сезоне-2014/2015 – на групповом этапе. В итоге команды одержали по три победы и забили друг другу по семь голов.

Матч «Зенит» – «Бенфика» пройдет 2 октября на «Газпром Арене» Начало игры – 22:00 (мск). В параллельном матче в группе G «РБ Лейпциг» примет «Лион».