ЦСКА примет «Эспаньол» в Лиге Европы Начало матча – 19:55 (мск).

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ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

В первом туре армейцы потерпели в гостях крупное поражение от «Лудогореца» (1:5), а «Эспаньол» сыграл вничью дома с «Ференцварошем» (1:1).

В предыдущих матчах в национальных чемпионатах ЦСКА нанес поражение «Уралу» (3:0) в Екатеринбурге и возглавил турнирную таблицу премьер-лиги, а каталонцы проиграли дома «Вальядолиду» (0:2) и занимают 18-е место.

Матч ЦСКА – «Эспаньол» пройдет 3 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало игры – 19:55 (мск). Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.

В параллельном матче в группе H «Ференцварош» примет «Лудогорец» в Будапеште.