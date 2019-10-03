«Краснодар» сыграет дома с «Хетафе» в Лиге Европы Начало матча – 22:00 (мск).

«Краснодар» примет «Хетафе» во втором туре группового этапа Лиги Европы.

В первом туре «быки» крупно проиграли в гостях «Базелю» (0:5), а «Хетафе» дома с минимальным счетом победил «Трабзонспор» (1:0).

В предыдущих матчах в национальных чемпионатах «Краснодар» победил на своем поле «Арсенал» (2:0) и занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Хетафе» также дома проиграл «Барселоне» (0:2) и опустился на 16-ю позицию в примере.

Матч «Краснодар» – «Хетафе» пройдет на стадионе «Краснодар». Начало игры – 22:00 (мск). Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.

В параллельном матче в группе С «Трабзонспор» сыграет дома с «Базелем».