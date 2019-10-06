«Краснодар» – «Спартак». Стартовые составы

«Краснодар» и «Спартак» назвали составы на матч 12-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг.
Запасные: Адамов, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Ананидзе, Мирзов, Мельгарехо, Умяров, Крал, Ларссон.
Запасные: Максименко, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Гулиев, С. Бакаев, Глушенков, Тиль, Понсе.
Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Начало – в 19:00 по московскому времени.