«Краснодар» – «Спартак». Стартовые составы Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Загрузка... «Краснодар» и «Спартак» назвали составы на матч 12-го тура чемпионата России. «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг. Запасные: Адамов, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли. «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Ананидзе, Мирзов, Мельгарехо, Умяров, Крал, Ларссон. Запасные: Максименко, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Гулиев, С. Бакаев, Глушенков, Тиль, Понсе. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Начало – в 19:00 по московскому времени.