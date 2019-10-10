Россия сыграет с Шотландией в квалификации Евро-2020 Начало матча и текстовой трансляции на сайте «Советского спорта» – 21:45 (мск).

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Сборная России примет Шотландию в матче седьмого тура отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Лужники» в Москве.

После шести туров Россия набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, в которой лидирует Бельгия с 18 очками. У Казахстана и Кипра – по семь очков, у Шотландии – шесть, у Сан-Марино – ноль. Две лучшие команды выйдут в финальную часть Евро-2020.

В случае победы над Шотландией и ничьи в матче Казахстан – Кипр, который начнется в 17:00 (мск) в Астане, сборная России уже в четверг гарантирует себе выход в финальную часть Евро-2020, которая пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Напомним, 6 сентября в Глазго сборная России победила Шотландию (2:1).

Матч Россия – Шотландия пройдет 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры и текстовой трансляции на сайте «Советского спорта» – 21:45 (мск).