Россия сыграет с Шотландией в квалификации Евро-2020

Сборная России примет Шотландию в матче седьмого тура отборочного турнира Евро-2020 на стадионе «Лужники» в Москве.
После шести туров Россия набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, в которой лидирует Бельгия с 18 очками. У Казахстана и Кипра – по семь очков, у Шотландии – шесть, у Сан-Марино – ноль. Две лучшие команды выйдут в финальную часть Евро-2020.
В случае победы над Шотландией и ничьи в матче Казахстан – Кипр, который начнется в 17:00 (мск) в Астане, сборная России уже в четверг гарантирует себе выход в финальную часть Евро-2020, которая пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Напомним, 6 сентября в Глазго сборная России победила Шотландию (2:1).
Матч Россия – Шотландия пройдет 10 октября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры и текстовой трансляции на сайте «Советского спорта» – 21:45 (мск).
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Проворов набрал два очка. Наконец-то он играет как элитный защитник «Советский спорт» рассказывает о битве Ивана Проворова и Никиты Гусева. 10.10.2019 08:46 Хоккей Костяев Иван Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Марио под присмотром детей и врачей Рассказываем о том, как прошел второй день подготовки сборной России в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия). 08.10.2019 16:45 Футбол Григорьевская Юлия Черчесов идет на рекорд. Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020 Если сборная России попадет на Евро уже в четверг, то покажет лучший результат в своей истории. 10.10.2019 11:07 Футбол Безъязычный Алексей Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев Стив Кларк: Мне понравились слова Дзюбы о нашей сборной Накануне матча сборных России и Шотландии в рамках отборочного турнира к
Евро-2020 главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк и вратарь Дэвид Маршалл поделились ожиданиями от предстоящей игры. 09.10.2019 22:22 Футбол Григорьевская Юлия Сергей Петров: Конкуренция и Фернандесу не помешает Защитник «Краснодара» привыкает быть неотъемлемой частью сборной России. 08.10.2019 15:45 Футбол Григорьевская Юлия