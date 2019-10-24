ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы Начало игры – 19:55 (мск).

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ЦСКА проведет с «Ференцварошем» матч третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В первых двух турах ЦСКА потерпел поражения от «Лудогореца» (1:5) и «Эспаньола» (0:2). В свою очередь «Ференцварош» сыграл вничью с испанцами (1:1) и проиграл болгарам (0:3).

Ранее ЦСКА и «Ференцварош» играли друг с другом в 1/16 финала Кубка обладателей кубков в сезоне-1994/1995. Матч в Москве на стадионе «Динамо» завершился победой армейцев (2:1). В Венгрии хозяева взяли реванш с таким же счетом и были точнее в серии пенальти – 7:6.

Матч ЦСКА – «Ференцварош» пройдет 24 октября на «ЦСКА Арене». Начало – 19:55 (мск). В параллельном матче «Лудогорец» примет «Эспаньол».