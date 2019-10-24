«Краснодар» сыграет в гостях у «Трабзонспора» в Лиге Европы

«Краснодар» и «Трабзонспор» сыграют друг с другом в третьем туре группового этапа Лиги Европы.
В первых двух турах «Краснодар» потерпел поражения от «Базеля» (0:5) и «Хетафе» (1:2), а «Трабзонспор» проиграл испанцам (0:1) и завершил вничью матч со швейцарцами (2:2).
В своих предыдущих матчах в национальных чемпионатах «Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а «Трабзонспор» крупно победил «Газишехир Газиантеп» (4:1).
Матч «Трабзонспор» – «Краснодар» пройдет 24 октября на стадионе «Шенол Гюнеш» в Трабзоне. Начало – 22:00 (мск). В параллельном матче «Хетафе» примет «Базель».
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