«Локомотив» – «Спартак». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи

Сегодня, 27 октября московский «Локомотив» примет в родных стенах столичный «Спартак». Встреча 14-го тура РПЛ стартует в 16.30 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
На данный момент команда Юрия Семина занимает 2-е место в таблице, набрав 29 очков. В активе красно-белых – 15 баллов и 11-я позиция.
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Кучеров не забивает шесть матчей, Ничушкин – 80 «Советский спорт» рассказывает о неприятных сериях россиян. 27.10.2019 10:48 Хоккей Костяев Иван В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби «Тампа» в тяжелом матче обыграла «Питтсбург». 24.10.2019 08:15 Хоккей Костяев Иван Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча. 26.10.2019 06:12 Хоккей Славин Виталий «Быки» вспомнили корриду на «Драгау». «Краснодар» победил в Турции Команда Мурада Мусаева спасла реноме российского футбола в Лиге Европы, одержав красивую выездную победу над «Трабзонспором». 25.10.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар Бобровский остановил «Питтсбург», Овечкин забил «Калгари» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 23.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 14-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 25.10.2019 00:30 Футбол Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев