«Локомотив» – «Спартак». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи Матч пройдет на «РЖД Арене».

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Сегодня, 27 октября московский «Локомотив» примет в родных стенах столичный «Спартак». Встреча 14-го тура РПЛ стартует в 16.30 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

На данный момент команда Юрия Семина занимает 2-е место в таблице, набрав 29 очков. В активе красно-белых – 15 баллов и 11-я позиция.