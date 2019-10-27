Юрий Семин: После поражений ничего не говорю команде – сразу ухожу - Советский спорт
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27 октября 2019 21:50ФутболМощенко Захар

Юрий Семин: После поражений ничего не говорю команде – сразу ухожу

Наставник «Локомотива» после крупного поражения от «Спартака» не стал придавать значения тому факту, что его команда в третий раз за последний год уступила команде Доменико Тедеско.

– Мы были, мягко говоря, плоховаты, особенно во втором тайме, – констатировал Семин. – Сначала пропустили одну контратаку. Больше играли на половине поля «Спартака», но резких действий не было. Как следствие, соперник организовал еще две результативные контратаки. Все наши ребята были какие-то заторможенные. В счете 0:3 хорошим можно назвать то, что игрокам нужно крепко задуматься о том, что самое главное в футболе – большое желание выиграть. Во втором тайме его у нас было немного, и для меня это стало неожиданностью.

– Матч в Лиге чемпионов с «Ювентусом», сыгранный в минувший вторник, как-то повлиял на игру вашей команды?
– Нельзя списывать все свои ошибки на тот матч в Турине. Нужно больше подумать нам всем, почему мы сыграли такой плохой матч против «Спартака». Хуже всего то, что мы плохо боролись и пропустили три мяча.

– Что сказали игрокам в раздевалке после игры?
– Я после поражений ничего не говорю. Сразу ухожу.

– Казалось, что «Локомотив» недооценил нынешний «Спартак»?
– Вот именно! Мы как бы экономили силы, а этого быть не должно.

– Для вас стало неожиданным, что «Спартак» сыграл в три центральных защитника?
– Не хотелось бы комментировать соперника. Что касается нас, мы должны принять критику и двигаться дальше.

– Год назад немецкий «Шальке» под руководством нынешнего наставника «Спартака» Доменико Тедеско дважды обыграл ваш «Локомотив» в Лиге чемпионов. Получается, этот специалист для вас – «неудобный» тренер-соперник?
– Это не играет никакой роли.

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