Юрий Семин: После поражений ничего не говорю команде – сразу ухожу Наставник «Локомотива» после крупного поражения от «Спартака» не стал придавать значения тому факту, что его команда в третий раз за последний год уступила команде Доменико Тедеско.

– Мы были, мягко говоря, плоховаты, особенно во втором тайме, – констатировал Семин. – Сначала пропустили одну контратаку. Больше играли на половине поля «Спартака», но резких действий не было. Как следствие, соперник организовал еще две результативные контратаки. Все наши ребята были какие-то заторможенные. В счете 0:3 хорошим можно назвать то, что игрокам нужно крепко задуматься о том, что самое главное в футболе – большое желание выиграть. Во втором тайме его у нас было немного, и для меня это стало неожиданностью.

– Матч в Лиге чемпионов с «Ювентусом», сыгранный в минувший вторник, как-то повлиял на игру вашей команды?

– Нельзя списывать все свои ошибки на тот матч в Турине. Нужно больше подумать нам всем, почему мы сыграли такой плохой матч против «Спартака». Хуже всего то, что мы плохо боролись и пропустили три мяча.

– Что сказали игрокам в раздевалке после игры?

– Я после поражений ничего не говорю. Сразу ухожу.

– Казалось, что «Локомотив» недооценил нынешний «Спартак»?

– Вот именно! Мы как бы экономили силы, а этого быть не должно.

– Для вас стало неожиданным, что «Спартак» сыграл в три центральных защитника?

– Не хотелось бы комментировать соперника. Что касается нас, мы должны принять критику и двигаться дальше.

– Год назад немецкий «Шальке» под руководством нынешнего наставника «Спартака» Доменико Тедеско дважды обыграл ваш «Локомотив» в Лиге чемпионов. Получается, этот специалист для вас – «неудобный» тренер-соперник?

– Это не играет никакой роли.