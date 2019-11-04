Юлиус Гудачек: Хотел бы сыграть в хоккей на «Открытие Арене» Голкипер хоккейного клуба «Спартак» Юлиус Гудачек рассказал, что хотел бы провести матч на «Открытие Арене».

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- Хотел бы сыграть в хоккей на «Открытие Арене». Сто процентов. С такой поддержкой фанатов это было бы круто, - приводит слова Гудачек Sport24.ru.

Напомним, что Гудачек нанес символический удар по мячу перед началом матча 15-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Арсеналом» (0:1).