Шунин и Бакаев выйдут в стартовом составе сборной России на матч против Сан-Марино

Россия: Шунин, Беляев, Кузяев, Петров, Кудряшов, Джикия, З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов, Дзюба.
Запасные: Гилерме, Джанаев, Фернандес, Чистяков, Караваев, Семенов, Ахметов, Зобнин, Головин, Жирков, Комличенко, Ерохин.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Серравалле (Сан-Марино) на стадионе «Олимпико» и начнется в 22:45 по московскому времени.
Такая Медведева сборной не помешает. Делаем выводы из московского Гран-при Оснований быть довольной своим выступлением на Гран-при России у Евгении Медведевой даже побольше, чем у победительницы турнира Александры Трусовой. 17.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Станислав Черчесов: Сознательно играли в открытый футбол Главный тренер сборной России ответил на вопросы «Советского спорта» и рассказал, почему на Евро-2020 мы будем играть иначе, чем в субботу, а также намекнул, что останется во главе сборной как минимум до чемпионата мира-2022 в Катаре. 17.11.2019 00:00 Футбол Яременко Николай Данил Глебов: Бабушке не нравится моя борода Талантливый полузащитник «Ростова» рассказал о перспективах нашей молодежки в отборе к Евро-2021 и своего клуба – в РПЛ. 18.11.2019 10:00 Футбол Григорьевская Юлия Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей Сергей Шахрай: Карпоносов спросил Жука: «Вы бы съели человеческое мясо?» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира Сергей Шахрай 20 лет прожил в Австралии, но уже три года, как вернулся в Москву, где тренирует детей. 15.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Хлебный день Боба. Свидание с лучшим другом вдохновило Бобровского на подвиги Обозреватель «Советского спорта» – о главном герое прошедшего дня в НХЛ. 17.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий «Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег