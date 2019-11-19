Шунин и Бакаев выйдут в стартовом составе сборной России на матч против Сан-Марино Тренерский штаб сборной России определился со стартовым составом на матч заключительного тура группового этапа отборочного раунда Евро-2020.

Загрузка... Россия: Шунин, Беляев, Кузяев, Петров, Кудряшов, Джикия, З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов, Дзюба. Запасные: Гилерме, Джанаев, Фернандес, Чистяков, Караваев, Семенов, Ахметов, Зобнин, Головин, Жирков, Комличенко, Ерохин. Добавим, что встреча состоится сегодня в Серравалле (Сан-Марино) на стадионе «Олимпико» и начнется в 22:45 по московскому времени. Стартовый состав @TeamRussia на матч @UEFAEURO с Сан-Марино pic.twitter.com/SSTlTb9EFV — Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2019