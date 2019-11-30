Участники Евро-2020 узнали своих соперников

В столице Румынии состоялась торжественная церемония жеребьевки финального турнира чемпионата Европы. Знаменитые футболисты прошлого, включая Андрея Аршавина, Франческо Тотти, Икера Касильяса и Филиппа Лама, определили судьбу 20 сборных, которые вышли на Евро напрямую, а также четырех участников плей-офф.
Евро-2020
Финальный турнир
Группа A (Рим и Баку)
12 июня, пятница
Турция – Италия (Рим)
13 июня, суббота
Уэльс – Швейцария (Баку)
17 июня, среда
Турция – Уэльс (Баку)
Италия – Швейцария (Рим)
21 июня, воскресенье
Швейцария – Турция (Баку)
Италия – Уэльс (Рим)
Группа B (Санкт-Петербург и Копенгаген)
13 июня, суббота
Дания – Финляндия (Копенгаген)
Бельгия – Россия (Санкт-Петербург)
17 июня, среда
Финляндия – Россия (Санкт-Петербург)
18 июня, четверг
Дания – Бельгия (Копенгаген)
22 июня, понедельник
Россия – Дания (Копенгаген)
Финляндия – Бельгия (Санкт-Петербург)
Группа C (Амстердам и Бухарест)
14 июня, воскресенье
Голландия – Украина (Амстердам)
Австрия – Победитель Пути D (Грузия, Белоруссия, Северная Македония или Косово) (Бухарест)
18 июня, четверг
Голландия – Австрия (Амстердам)
Украина – Победитель Пути D (Грузия, Белоруссия, Северная Македония или Косово) (Бухарест)
22 июня, понедельник
Победитель Пути D (Грузия, Белоруссия, Северная Македония или Косово) – Голландия (Амстердам)
Украина – Австрия (Бухарест)
Группа D (Лондон и Глазго)
14 июня, воскресенье
Англия – Хорватия (Лондон)
15 июня, понедельник
Победитель Пути С (Норвегия, Сербия, Шотландия или Израиль) – Чехия (Глазго)
19 июня, пятница
Англия – Победитель Пути С (Норвегия, Сербия, Шотландия или Израиль) (Лондон)
Хорватия – Чехия (Глазго)
23 июня, вторник
Чехия – Англия (Лондон)
Хорватия – Победитель Пути С (Норвегия, Сербия, Шотландия или Израиль) (Глазго)
Группа E (Бильбао и Дублин)
15 июня, понедельник
Испания – Швеция (Бильбао)
Польша – Победитель Пути B (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия или Ирландия)
(Дублин)
19 июня, пятница
Швеция – Победитель Пути B (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия или Ирландия) (Дублин)
20 июня, суббота
Испания – Польша (Бильбао)
24 июня, среда
Победитель Пути B (Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Словакия или Ирландия) – Испания (Бильбао)
Швеция – Польша (Дублин)
Группа F (Мюнхен и Будапешт)
16 июня, вторник
Победитель Пути A (Болгария, Венгрия, Исландия или Румыния) – Португалия
Франция – Германия
20 июня, суббота
Победитель Пути A (Болгария, Венгрия, Исландия или Румыния) – Франция
Португалия – Германия
24 июня, среда
Германия – Победитель Пути A (Болгария, Венгрия, Исландия или Румыния)
Португалия – Франция
1/8 финала
27 июня, суббота
1: 1A – 2C (Лондон)
2: 2A – 2B (Амстердам)
28 июня воскресенье
3: 1B – 3A/D/E/F (Бильбао)
4: C – 3D/E/F (Будапешт)
29 июня, понедельник
5: 2D – 2E (Копенгаген)
6: 1F – 3A/B/C (Бухарест)
30 июня, вторник
7: 1E – 3A/B/C/D (Глазго)
8: 1D – 2F (Дублин)
1/4 финала
3 июля, пятница
QF1: Победитель 5 – Победитель 6 (Санкт-Петербург). 19:00 мск.
QF2: Победитель 3 – Победитель 1 (Мюнхен). 22:00 мск
4 июля, суббота
QF3: Победитель 4 – Победитель 2 (Баку). 19:00 мск
QГермания: Победитель 7 – Победитель 8 (Рим). 22:00 мск
1/2 финала
7 июля, вторник
SF1: Победитель QF1 – Победитель QF2 (Лондон). 22:00 мск
8 июля, среда
SF2: Победитель QF3 – Победитель QГермания (Лондон). 22:00 мск
Финал
12 июля, воскресенье
Победитель SF1 – Победитель SF2 (Лондон). 22:00 мск
В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из тех, кто займет вторые места.
Матчи плей-офф отборочного турнира состоятся 26 и 31 марта следующего года.