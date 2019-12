Головкин рассказал о встрече с Роналду и получил от него подарок (фото)

Бывший чемпион мира по боксу Геннадий Головкин встретился с звездным футболистом Криштиану Роналду.

Боксер подарил форварду именные перчатки, а португалец вручил 37-летнему бойцу футболку «старой синьоры» с подписью: «Чемпиону с наилучшими пожеланиями».

«Сегодня я встретился с моим другом Криштиану Роналду. Мы отлично провели время. Работаем над интересным проектом вместе с DAZN. Не могу дождаться, когда уже все смогут увидеть», – написал Головкин, выложив фото с игроком «Ювентуса».

Had a great time seeing my friend @Cristiano today! 💥 There's something exciting in the works with @daznglobal – can’t wait for everyone to see. pic.twitter.com/zNSEu2jJTt