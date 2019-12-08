«Спартак» примет «Ростов» в 19-м туре премьер-лиги Начало матча – 19:00 (мск).

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«Спартак» сыграет дома с «Ростовом» в матче 19-го тура премьер-лиги.

На данный момент красно-белые набрали 22 очка и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Ростова» 31 очко и пятое место.

В первом круге 20 июля «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью (2:2) в Ростове-на-Дону, а 31 октября десятикратные чемпионы России уже после назначения Доменико Тедеско главным тренером победили желто-синих (2:1) в 1/8 финала Кубка России.

Отметим, что из-за дисквалификаций у «Спартака» не сыграют центральные защитники Самуэль Жиго и Илья Кутепов.

Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет 8 декабря на стадионе «Открытие Арена». Начало игры – 19:00 (мск).