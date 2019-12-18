Дзюба вошел в топ-20 российских персон года У капитана сборной России 102 234 сообщения в СМИ.

Загрузка...

Капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим среди спортсменов рейтинге персон года по версии «Медиалогии».

31-летний форвард «Зенита» занял в рейтинге 20-е место. У него оказалось 102 234 сообщения в СМИ. В топ-30 также вошли форвард «Зенита» Александр Кокорин (23-е место) и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев (28-е место).

Также в рейтинге оказались еще два спортсмена – боец Хабиб Нурмагомедов (30-е место) и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (45-е место).

Лидером рейтинга стал президент Российской Федерации Владимир Путин (3 178 126). В тройку лучших вошли премьер-министр Дмитрий Медведев и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков.