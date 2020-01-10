Вячеслав Быков: Вряд ли после разрешения на продажу пива народ повалит на стадионы Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков –о возможном снятии запрета на продажу пива на спортивных мероприятиях.

- В Швейцарии нет никаких запретов на продажу пива, и никаких проблем, связанных с употреблением алкоголя на аренах, не возникает. Такие проблемы бывают не из-за пива, а перебора с его потреблением. Во всем нужно знать меру.

Все зависит от культуры людей. Если пива нет на стадионах – оно будет около арен. Нужно правильно прививать культуру употребления алкогольных напитков, это должно сыграть свою роль.

Вряд ли после разрешения на продажу пива народ повалит на стадионы – привлекать нужно не этим. В то же время, пиво - один из компонентов, который позволяет людям отдыхать на спортивных мероприятиях в свое удовольствие, - передает слова Быкова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают продавать пиво на всех спортивных соревнованиях, кроме детских.