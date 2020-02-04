Клуб Бекхэма готов удвоить нынешнюю зарплату Модрича «Интер Майами» рассчитывает на приглашение хорвата.

Новый клуб MLS «Интер Майами», одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, намерен пригласить полузащитника «Реала» Луку Модрича.

По информации Marca, в американском клубе готовы предложить 34-летнему хорвату зарплату вдвое больше той, что он сейчас получает в Мадриде. Также в Майами заинтересованы в форварде «ПСЖ» Эдинсоне Кавани.

Отметим, что контракт Модрича с «Реалом» истекает в 2021 году. Тогда как 32-летний уругваец может стать свободным агентом уже ближайшим летом.

Напомним, «Интер Майами» проведет в этом году свой первый сезон в MLS, который стартует в марте.