Ван Перси выступил против увольнения Сульшера Известный голландский футболист призвал дать норвежцу время для построения команды.

Знаменитый в прошлом голландский футболист Робин ван Перси, больше всего известный по выступлениям за лондонский «Арсенал», призвал руководство «МЮ» не увольнять нынешнего главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера. Он считает, что специалисту нужно дать время.

«После того как ушел Алекс Фергюсон стало всем понятно, что будет трудно поддерживать тот уровень, который он задал. Даже ему понадобилось время, чтобы построитьь команду. После было много тренеров. Не думаю, что правильно менять тренера раз в один-два года», — приводит слова ван Перси Omnisport.

По его мнению, клубу надо обрести стабильность. Голландец считает, что бороться за трофеи можно только в наличии последовательности решений.