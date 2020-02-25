«Челси» заинтересован в переходе Икарди - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 февраля 2020 12:54Футбол

«Челси» заинтересован в переходе Икарди

Центральный нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «Интеру», может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации FCInterNews, в трансфере 27-летнего аргентинского форварда заинтересован главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард, который надеется усилить ближайшим летом атакующий потенциал команды.

Как отмечает издание, руководство «ПСЖ» на данный не определилось, стоит ли активировать опцию полноценного выкупа аргентинца за 65 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне Икарди провел 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав на свой счет 19 забитых мячей и четыре результативные передачи.

«Или пенальти, или сборная России выиграла». Позорное судейство на Кубке легенд (видео) Два удаления у соперников «за мат», гол россиян после завершения времени матча. Так сборную России не тащили к победе за уши еще никогда. 23.02.2020 19:00 Футбол Борисов Антон
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
На Востоке интриг нет. А на Западе СКА постарается опередить ЦСКА В воскресенье определились все участники плей-офф на Востоке. 24.02.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Владимир Драчев - о ситуации с Логиновым: Сейчас обсуждаем с юристами дальнейшие меры Александр Тихонов: Далин – никакой президент, на следующий конгресс IBU он может не ехать Иван Черезов: Весной Логинов может оттаять от всей этой истории и продолжить карьеру
«Уфа» – самая эффективная, «Спартак» – хуже всех Как российские клубы тратят деньги и зарабатывают в этом сезоне на трансферах. 24.02.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав
Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Наместников попал в Колорадо, а Шестеркин – в аварию «Советский спорт» следил за новостями вокруг дедлайна в НХЛ. 25.02.2020 01:30 Хоккей Федоровский Александр
Новости
14:13 Футбол «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в Матюиди
13:52 Хоккей Илья Ковальчук: Впервые с Овечкиным будем играть в одной команде
13:43 Футбол «Наполи» сыграет дома с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов
13:36 Биатлон Владимир Драчев - о ситуации с Логиновым: Сейчас обсуждаем с юристами дальнейшие меры
13:32 Футбол «Челси» примет «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов
13:21 Биатлон Владимир Драчев: Пока однозначно не буду говорить, что Норицын прекратит работу в конце сезона
13:05 Футбол Адиль Рами: У меня был и еще один вариант продолжения карьеры из России (видео)
12:54 Футбол «Челси» заинтересован в переходе Икарди
12:47 Футбол Главный тренер «Миннесоты»: Месси и Роналду могут присоединиться к Бекхэму в Майами
12:40 Футбол Матч «Зенит» – «Локомотив» покажут в главном гастрономическом центре Москвы
12:37 Футбол Эмилиано Ригони: Если говорить об интенсивности футбола, российская и итальянская лиги похожи
12:27 Футбол Эмилиано Ригони: Возвращаюсь в «Зенит» с багажом новых знаний и опыта
12:19 Футбол Ведран Чорлука: Хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве» (фото, видео)
12:17 Футбол Василий Кикнадзе: Чорлука – как старший брат для молодых ребят (фото, видео)
12:13 Футбол «Локомотив» сообщил о продлении контракта с Чорлукой (фото, видео)
12:05 Футбол Рафаэль ван дер Варт: Павлюченко – веселый мужик, ездил на белом «Ламборгини», даже когда шел снег
11:48 Хоккей Дэн Мильштейн: Наместников очень доволен тем, что оказался в «Колорадо»
11:31 Бокс Дональд Трамп о поединке Фьюри - Уайлдер: Это было захватывающе, думаю, мы пригласим их в Белый дом
11:26 Хоккей «Детройт» забрал Тимашова с драфта отказов
11:11 Хоккей «Нью-Джерси» подарил Овечкину сетку ворот, в которую он забил 700-й гол (видео)
Нидерландский прокурор заявил, что есть очевидец запуска "Бука", сбившего МН17
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Штормовой ветер и снег с дождем будут бушевать во вторник в Волгограде
В Нижнем создадут сеть платных парковок на 7,4 тыс. мест к сентябрю 2020 года
Финансовый блок в мэрии Оренбурга сокращают почти на четверть
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика