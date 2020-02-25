«Челси» заинтересован в переходе Икарди

По информации FCInterNews, в трансфере 27-летнего аргентинского форварда заинтересован главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард, который надеется усилить ближайшим летом атакующий потенциал команды.
Как отмечает издание, руководство «ПСЖ» на данный не определилось, стоит ли активировать опцию полноценного выкупа аргентинца за 65 миллионов евро.
Добавим, что в текущем сезоне Икарди провел 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав на свой счет 19 забитых мячей и четыре результативные передачи.
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