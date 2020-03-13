Доменико Тедеско: Связи «Оренбурга» с «Зенитом»? Для меня это не проблема - Советский спорт
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13 марта 2020 11:05ФутболЛипкин Антон

Доменико Тедеско: Связи «Оренбурга» с «Зенитом»? Для меня это не проблема

«Спартак» сыграет в гостях с «Оренбургом» в 22-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско перед матчем 22-го тура премьер-лиги с «Оренбургом» высказался о связях ближайшего соперника с «Зенитом».

«Да, я в курсе всего, – сказал немец. – Я знаю о связях, но это никак не повлияет на игру. Матч будет проходить на поле и нигде больше. Мы будем играть 11 на 11. И неважно, какие отношения у этой команды с другими. Для меня это не проблема.

Матч первого круга? Да, я смотрел ту игру по телевизору в Германии. Помню тот день».

Напомним, что после матча с «Оренбургом» в первом круге бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку.

Матч «Оренбург» – «Спартак» пройдет 14 марта на стадионе «Газовик». Начало – 14:00 (мск).

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