Источник: Ракитич хочет вернуться в «Севилью» Контракт хорвата с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич надеется перейти в «Севилью».

Об этом сообщает издание Sport.es.

Ракитич перешел в «Барселону» из «Севильи» в 2014 году. За это время он сыграл за каталонцев 299 матчей, забил 34 гола и сделал 41 результативную передачу.

В текущем сезоне 32-летний хорват провел за клуб 31 встречу, отметившись четырьмя результативными передачами.

Напомним, в настоящий момент чемпионат Испании прерван из-за коронавируса.