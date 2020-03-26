Виктор Булатов: В Смоленске болельщики соскучились по профессиональному футболу Главный тренер смоленского клуба «Красный-СГАФКСТ» - о подготовке к сезону-2020/21.

Бывший полузащитник московского «Спартака», а ныне наставник смоленской команды «Красный-СГАФКСТ» Виктор Булатов рассказал о прохождении клубом лицензирования для дебюта в Профессиональной футбольной лиге.

«Красный-СГАФКСТ» прошел уже два этапа лицензирования. Никаких трудностей с этой процедурой у нас не возникает – директор клуба Роман Анатольевич Тимашков постоянно контактирует с РФС.

Когда я только пришел в клуб, а это было в конце января 2020-го, уже тогда оказался приятно удивлен уровнем команды. Евгению Маркову и его тренерскому штабу удалось собрать боеспособный коллектив. Он демонстрирует современный стиль, основанный на контроле мяча. Команда играет первым номером. Такой футбол симпатичен болельщику. Кроме того, в команде хороший микроклимат. Ребята горят желанием проявить себя на профессиональном уровне. От первых месяцев работы в Смоленске у меня остались приятные впечатления. В таких условиях комфортно трудиться.

Если сравнивать с тем периодом, когда я возглавлял «Днепр», условия для развития футбола в Смоленске стали лучше. Появилась великолепная база СГАФКСТ, имеющая сразу два футбольных поля. Для восстановления есть тренажерный зал, бассейн, ледовый дворец, легкоатлетический манеж и многое другое.

Озадачивает другое. Хочется больше внимания со стороны руководителей Смоленской области. Мы, наверное, да и они, знают, что у Смоленска славные футбольные традиции. Здесь много детских, как государственных, так и частных школ, сильная студенческая команда, конкурентоспособная любительская лига. Профессиональный клуб, однозначно, Смоленску нужен. Он должен стать флагманом регионального спорта, ориентиром для подрастающей молодежи. Да и болельщики соскучились по профессиональной команде. Благо, что «Красный-СГАФКСТ» укомплектован исключительно из воспитанников местного футбола и учащихся физакадемии.

В современных реалиях любому региональному клубу трудно развиваться без помощи властей. Хочется, чтобы наш клуб был сохранен и продолжал свое поступательное движение, делая ставку на местных ребят. Уместно напомнить, что на данный момент в Смоленской области нет ни одного профессионального клуба! И вот появился отличный шанс этот пробел восполнить. Мой тренерский стаж – более десяти лет, и я уверяю, что стыдно за «Красный-СГАФКСТ» в первенстве ПФЛ не будет», - рассказал Виктор Булатов «Советскому спорту».

«Красный-СГАФКСТ» - первый за 27 лет победитель первенства КФК из Смоленска. Также в 2019-м эта команда участвовала в итоговом турнире КФК вместе с сильнейшими клубами межрегиональных объединений, где стала четвертой. Это соревнование проходило под эгидой РФС.