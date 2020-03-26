Виктор Булатов: Непривычно видеть безлюдную Москву Бывший полузащитник «Спартака» - об обстановке с коронавирусом в Москве.

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне главный тренер смоленского клуба «Красный-СГАФКСТ» Виктор Булатов рассказал, как в его команде восполняют внеплановую паузу, связанную с угрозой распространения коронавируса.

«С 23 марта все спортивные объекты на территории Смоленской области закрыты. В этом субъекте РФ, согласно официальной информации, нет зараженных коронавирусом, но профилактические меры никто не отменял. Футболисты нашего клуба занимаются по индивидуальной программе. Приходиться надеется на их профессионализм, что каждый из них сохранит набранные кондиции.

Я вот уже пару дней нахожусь в Москве с семьей. Стараюсь держать тренерский ум в тонусе – смотрю тренировочные занятия и записи матчей с участием топ-клубов Европы. В последнее время увлекся итальянской «Аталантой», командой-открытием чемпионата Италии и этого розыгрыша Лиги чемпионов.

Если говорить об обстановке в российской столице, то непривычно безлюдно. На улицах мало пешеходов, но и автомобилей. Думаю, что власти Москвы, да и других регионов поступают правильно, на корню пресекая распространение инфекции», - рассказал Виктор Булатов «Советскому спорту».