Александр Кержаков: Назвал сына в честь Панарина - Артемием Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что назвал сына в честь российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

- Я назвал сына в честь Панарина - Артемием. Мы познакомились с Темой, когда он играл в СКА. Это был чемпионский сезон 2014-15, когда там работали Быков и Захаркин. Я восхищаюсь Овечкиным как хоккеистом, а люблю Панарина. И еще мне нравится Андрей Василевский, - цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Ранее Кержаков высказал свое мнение по поводу переноса Евро-2020 и приостановке чемпионата России.

Добавим, что 12 марта НХЛ приостановила сезон в рамках борьбы с пандемией коронавируса.