Сразу два клуба РПЛ заинтересованы в нападающем «Спартака» Руденко Форвард «Спартака-2» Александр Руденко, выступающий на правах аренды за «Торпедо», по окончании сезона может сменить команду.

По информации Sport24.ru, 21-летний нападающий числится в списках московского «Динамо», а также в нем заинтересован тульский «Арсенал».

Напомним, что форвард «Спартака-2» в конце декабря прошлого года перешел на правах аренды в «Торпедо».