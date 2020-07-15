«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью

Встреча 29-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Краснодар» завершилась вничью 0:0.
Обе команды нанесли по шесть ударов в створ, но не смогли забить.
Гостям пришлось доигрывать встречу вдесятером. На 82-й минуте второе предупреждение получил защитник Сергей Петров.
«Краснодар» набрал 49 очков и остался на третьем месте. У занимающего вторую строчку «Локомотива» – 51. Завтра железнодорожники сыграют дома с ЦСКА.
«Крылья Советов» находятся на предпоследнем 15-м месте, оставшись с 28 очками.
19 июля «Краснодар» дома встретится с «Динамо» в перенесенной игре 23-го тура.
В рамках последнего тура 22 июля состоятся матчи «Краснодар» – «Ахмат» и «Крылья Советов» – «Сочи».
Чемпионат России
29-й тур
«Крылья Советов» (Самара) – «Краснодар» – 0:0
«Крылья Советов»: Фролов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Д.Комбаров, Глушенков, Кабутов (Голенков, 88), Тимофеев, Антон (Киселев, 81), Зиньковский (Смирнов, 81), Радонич (Попович, 57).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Сорокин, Рамирес, Газинский (Черников, 86), Олссон (Кабелла, 68), Вандерсон, Уткин, Фернандеш (Сулейманов, 55), Берг (Мартынович, 86).
Предупреждения: Кабутов, 42, Тимофеев, 72 – Фернандеш, 15, Петров, 38, 82, Уткин, 65, Рамирес, 70, Вандерсон, 90+2
Удаление: Петров, 82 (второе предупреждения)
Судья: Москалев (Воронеж)