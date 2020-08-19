«Лейпциг» – «ПСЖ». Ди Мария назван лучшим игроком матча

Футболисты «ПСЖ» разгромили «РБ Лейпциг» (3:0) и вышли в финал Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим игроком поединка стал аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария. Он забил гол и отдал два голевых паса.

⭐ Лучший игрок матча ⭐



Думаем, никто не будет спорить с тем, что Ди Мария - МОНСТР! 👺#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/o76YEUnloz — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 18, 2020

Добавим, что в финале французы сыграют с победителем пары «Лион» – «Бавария». Их матч состоится 19 августа и стартует в 22.00 мск.