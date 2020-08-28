Андрей Червиченко: «Спартак» спокойно обыграет «Арсенал», если не будет недооценивать соперника

– Красно-белые набрали неплохую форму и сейчас уверенно идут по дистанции – особенно хорошо им удался матч с «Локомотивом» (2:1). Шансы победить «Арсенал» хорошие. Атака у «Спартака» сейчас отличная. И если они не станут недооценивать соперника, то спокойно выиграют, – цитируют Червиченко «Известия».

Напомним, что матч «Спартак» – «Арсенал» состоится в субботу, 29 августа на стадионе «Открытие-Арена». Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.

После пяти туров подопечные Доменико Тедеско идут на второй строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков. Что касается «Арсенала», то тульский клуб располагается на 11-м месте с пятью очками.