Рублев обыграл Баррера и вышел в третий круг US Open

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего россиянина. За время матча Рублев 13 раз подал навылет, реализовал пять из шести брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника семь эйсов, два реализованных брейк-пойнта из семи, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что в следующем круге Рублев встретится с с победителем пары Эрнесто Эскобедо (США) - Сальваторе Карузо (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

А. Рублев (Россия) – Г. Баррер (Франция) - 6:2, 6:4, 7:6 (7:4)