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13 ноября 13:20

Бой Магомедшарипова возглавит один из турниров UFC в январе

В последний раз россиянин проводил поединок 9 ноября 2019 года против американца Келвина Каттара.

Российский боец ММА в полулегком весе Забит Магомедшарипов получил главный бой вечера на турнире UFC, который пройдет в январе 2021 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

– Бой Забита возглавит один из турниров в январе, он будет пятираундовым. Соперники на данный момент рассматриваются. Яир Родригес – ненадежный вариант, он несколько раз слетал с боя, а потом еще и много говорил, – цитирует менеджера ТАСС.

Напомним, что 29-летний россиянин одержал в ММА 18 побед и потерпел одно поражение (6-0 в UFC). Победная серия Забита составляет 14 поединков.

источник: ТАСС
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