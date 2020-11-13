Бой Магомедшарипова возглавит один из турниров UFC в январе

Российский боец ММА в полулегком весе Забит Магомедшарипов получил главный бой вечера на турнире UFC, который пройдет в январе 2021 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

– Бой Забита возглавит один из турниров в январе, он будет пятираундовым. Соперники на данный момент рассматриваются. Яир Родригес – ненадежный вариант, он несколько раз слетал с боя, а потом еще и много говорил, – цитирует менеджера ТАСС.

Напомним, что 29-летний россиянин одержал в ММА 18 побед и потерпел одно поражение (6-0 в UFC). Победная серия Забита составляет 14 поединков.