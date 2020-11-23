«Бавария» выпустила именную футболку в честь победы Медведева в финале Итогового турнира ATP (видео)

Мюнхенская «Бавария» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с триумфом на Итоговом турнире ATP в Лондоне.
«Поздравляем с победой в финале Итогового турнира ATP! У нас есть кое-что для тебя здесь, в Мюнхене!» - соответствующее сообщение появилось в твиттере немецкого клуба.
Congrats on your #NittoATPFinals win, @DaniilMedwed! 👏— FC Bayern München (@FCBayern) November 23, 2020
We have a little something waiting for you here in Munich! 🔴⚪ #MiaSanMia @atptour pic.twitter.com/XeELeSkjMy
Напомним, что после победы над американцем Маркосом Джироном во втором раунде турнира в Цинциннати Медведев поздравил «Баварию» с шестой победой в Лиге чемпионов, написав на камере фразу «Mia San Mia», которая переводится как «Мы те, кто мы есть». Песня с аналогичным названием является одним из неофициальных гимнов мюнхенского клуба.
Shouting out the six-time European champs! ✌️@DaniilMedwed #MiaSanMia @FCBayernEN pic.twitter.com/f393RYKdyb— Tennis TV (@TennisTV) August 24, 2020
Отметим, что для Медведева нынешний Итоговый турнир стал вторым в карьере. В прошлом сезоне россиянин уступил во всех трех матчах группового раунда и не смог пробиться в плей-офф.