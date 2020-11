«Бавария» выпустила именную футболку в честь победы Медведева в финале Итогового турнира ATP (видео)

Мюнхенская «Бавария» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с триумфом на Итоговом турнире ATP в Лондоне.

«Поздравляем с победой в финале Итогового турнира ATP! У нас есть кое-что для тебя здесь, в Мюнхене!» - соответствующее сообщение появилось в твиттере немецкого клуба.

Congrats on your #NittoATPFinals win, @DaniilMedwed! 👏



We have a little something waiting for you here in Munich! 🔴⚪ #MiaSanMia @atptour pic.twitter.com/XeELeSkjMy