«Бавария» выпустила именную футболку в честь победы Медведева в финале Итогового турнира ATP (видео)

Мюнхенская «Бавария» поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с триумфом на Итоговом турнире ATP в Лондоне.

«Поздравляем с победой в финале Итогового турнира ATP! У нас есть кое-что для тебя здесь, в Мюнхене!» - соответствующее сообщение появилось в твиттере немецкого клуба.

Напомним, что после победы над американцем Маркосом Джироном во втором раунде турнира в Цинциннати Медведев поздравил «Баварию» с шестой победой в Лиге чемпионов, написав на камере фразу «Mia San Mia», которая переводится как «Мы те, кто мы есть». Песня с аналогичным названием является одним из неофициальных гимнов мюнхенского клуба.

Отметим, что для Медведева нынешний Итоговый турнир стал вторым в карьере. В прошлом сезоне россиянин уступил во всех трех матчах группового раунда и не смог пробиться в плей-офф.