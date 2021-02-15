Владимир Драчев: Считаю, что Акимова и Куклина должны получить шанс проявить себя на ЧМ

Бывший президент СБР Владимир Драчев раскритиковал решение тренерского штаба национальной команды не менять состав женской сборной на индивидуальную гонку и эстафету в рамках чемпионата мира в Поклюке.

Отмечается, что участия в соревнованиях должны принять Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Евгения Павлова. Все четыре спортсменки пробежали спринтерскую гонку.

– Я не согласен с подобным решением тренерского штаба. Однозначно надо дать возможность пробежать и Куклиной, которая хорошо стреляет, и Акимовой. Здесь проверить их, может быть, у них состояние в горах лучше, чем у многих наших, кто уже выступал. Тем более мы видели провал Мироновой. На мой взгляд, ей надо дать отдохнуть перед эстафетой, – цитирует Драчева Sport24.

Индивидуальная гонка у женщин состоится завтра, 16 февраля. Эстафета запланирована на 20-е число. На данный момент российские спортсменки не завоевали ни одной медали на мировом первенстве.