После матча юношеской лиги игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива»

Игроки юношеской команды «Чертаново» избили своего сверстника из «Локомотива».

Инцидент произошел после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-2), в котором команда «Локомотива» одержала победу над «Чертаново» со счетом 2:1.

Об этом сообщил «Чемпионат», сославшись на информацию своего источника:

«Избили футболиста Максима Шнапцева после игры. У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию».

В активе защитника Шнапцева 17 матчей за юношескую сборную России (U-17). 19 марта Максиму исполнится 17 лет.