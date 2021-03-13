После матча юношеской лиги игроки «Чертаново» избили футболиста «Локомотива»

Игроки юношеской команды «Чертаново» избили своего сверстника из «Локомотива».
Инцидент произошел после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ-2), в котором команда «Локомотива» одержала победу над «Чертаново» со счетом 2:1.
Об этом сообщил «Чемпионат», сославшись на информацию своего источника:
«Избили футболиста Максима Шнапцева после игры. У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию».
В активе защитника Шнапцева 17 матчей за юношескую сборную России (U-17). 19 марта Максиму исполнится 17 лет.