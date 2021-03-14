Агуэро подпишет двухлетний контракт с «Барселоной»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро все ближе к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Барселоне» по окончании сезона.

Как сообщает AS, 32-летний аргентинец договорился с каталонской командой о своем переходе в летнее трансферное окно. Отмечается, что соглашение между форвардом и «сине-гранатовыми» будет рассчитано на два года.

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в июле 2011 года из «Атлетико» за 40 миллионов евро. В составе «горожан» игрок забил 257 голов и отдал 73 ассиста в 383 матчах. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии.

Добавим, что контракт аргентинца с английской командой истекает 30 июня 2021 года.