СМИ: Агуэро согласовал двухлетний контракт с «Барселоной»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает AS, нападающий согласовал контракт с каталонским клубом, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что на его подписании настоял новый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта. Функционер надеется, что игрок «горожан» убедит Лионеля Месси остаться на «Камп Ноу».

Напомним, 32-летний Агуэро – близкий друг аргентинца. Он выступает за «Сити» с июля 2011 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 11 матчей и забил два гола.