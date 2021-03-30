«Манчестер Сити» установит статую Агуэро рядом со своим домашним стадионом

Президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак сообщил, что рядом с домашним стадионом клуба установят статую нападающего Серхио Агуэро. Сегодня аргентинец объявил о том, что покинет команду по окончании сезона.

«Мы закажем статую Агуэро, которая будет стоять на стадионе рядом со скульптурами Сильвы и Компани. Работа над ними сейчас ведется. Ждем возможности достойно попрощаться с Серхио в конце сезона», – приводит слова аль Мубарака официальный сайт «горожан».

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В 384 матчах за клуб 32-летний аргентинец забил 257 голов.