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Сергей Хусаинов: Удар Ахметова был суперхамский. Хорошо, что на VAR был Карасев
26 апреля 13:12
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Спартак"

Сергей Хусаинов: Удар Ахметова был суперхамский. Хорошо, что на VAR был Карасев

Постоянный эксперт «Советского спорта» по судейству Сергей Хусаинов об удалении Ахметова в дерби, не назначенном пенальти на Комличенко и пожизненном отстранении Вилкова.

«СПАРТАК» - ЦСКА – 1:0

Судья: Кукуян

37-я минута – удаление Ахметова. Эпизод с рукой Айртона даже обсуждать не нужно. Кукуян правильно давал играть, это ерунда, а не игра рукой. Что до удаления, то оно сомнений не вызывает. Удар Ахметова был не просто хамский, а суперхамский. Так играть нельзя. Прямо возле скамейки «Спартака»… игроку нацио37нальной сборной… Вот вы все говорите, что Артема Дзюбу не трогайте, он игрок сборной… Но вот же еще один человек, который на Евро-2020 поедет, и Ахметов ему с разгона врезается в ногу.

Да, он хотел вступить в единоборство, но бежал к Соболеву на скорости, что трактуется, как агрессия. Это первое. Второе – попал он в ногу открытой подошвой. Ахметов развернул стопу, но по сути нанес удар в голень. Тут даже не важно, кто первым сыграл в мяч, он просто по-хамски продолжил движение. Это явное намерение нанести травму. И еще после матча говорил: «Я же ему в щиток заехал». Послушай, ты должен благодарить бога, что в щиток попал, а не в открытую голень. Соболев мог вообще закончить с футболом.

Паша Кукуян среди арбитров РПЛ самый футбольный, поэтому понимает игру, но как будто находится под впечатлением от своей хорошей работы на матче «Зенит» - «Спартак». Да, его нужно сохранить в памяти для уверенности, но жить прошлым нельзя. Да, здесь тоже топ-матч, но команды другие, даже «Спартак» иной. Плюс нужно учитывать концовку чемпионата. Но это все психология. Проще говоря, это другой матч и судить его надо иначе.

Сочетание всех этих нюансов привело к тому, что в ключевом эпизоде Кукуян поплыл. Важно с первых минут проявлять максимальную концентрацию, а он вместо жесткой, но справедливой трактовки единоборств начал игроков поучать: «Вот ты еще раз его пальчиком тронешь, я тебя накажу». Это же профессионалы, они знают, что делать! Это и привело к тому обсуждаемому всеми эпизоду с удалением Ахметова.

Кукуян на первых минутах не проявил жесткость по отношению к стыковым эпизодам, в результате и этот простой он пропустил – просто свистнул. А это фол целенаправленный. Хорошо, на VAR был Сергей Карасев. Он подсказал, Кукуян пошел к монитору и быстро понял свою оплошность. Надо сказать, они молодцы, что быстро и четко исправили ошибку. К счастью для Павла, справедливость восторжествовала, он после этого эпизода не сломался, держал нити игры и в остальном отсудил дерби нормально.

После матча довелось выслушать очень много мнений по данному эпизоду. Но если Валерия Газзаева можно понять – все-таки обидели его ЦСКА, – то выступление Алексея Николаева в вечернем эфире разочаровало. К сожалению, он всегда был гибучий, как говорил мой коллега Юрий Чеботарев. Сначала начал говорить реальные вещи, но связь была плохой, и они ушли на рекламу, после которой его как будто подменили. То ли сам понял, что такое говорить нельзя, то ли ему кто-то объяснил… Печально все это.

«ДИНАМО» - «ХИМКИ» - 0:1

Судья: Кукуляк

79-я минута – падение Комличенко. Конечно, пенальти был – Филин двумя руками обхватил Комличенко и завалил в штрафной на газон. Тут двух мнений быть не может.

Самое печальное, что этот эпизод пропустил начинающий арбитр Кукуляк. Он был в идеальной позиции, и если бы на его месте был Вилков, четко попал бы под решение о пожизненном отстранении. Тут к бабке не ходи – это умышленное отступление от правил игры. Это предвзятость, а не низкая квалификация, иначе Кукуляк на поле в РПЛ не появился бы. Он все видел, но осознанно не зафиксировал фол в штрафной площади.

Кстати, это не только пенальти, но и желтая карточка, которая у Филина была бы второй. Вы представляете, как сильно этот эпизод разворачивает игру? В эпизоде с Ахметовым мы обсуждаем, почему Кукуян не дал красную, но он хотя бы зафиксировал фол, а тут арбитр даже не свистнул.

Других объяснений не вижу. Кукуляк несвободен в начале судейской карьеры, и это очень плохо. В будущем он так и будет носить за спиной этот рюкзачок. Если Вилкова отстранили и пообещали разбираться с судьями на ранней стадии, вот вам новый пример – начинайте.

ПОЖИЗНЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ ВИЛКОВА

Это решение напрашивалось уже давным-давно. Если проследить хронологию отстранения Вилкова, можно вспомнить, что его уже отстраняли на непродолжительный срок, еще до Хачатурянца, дисквалифицировали, потом опять назначали. Сейчас выясняется, после того, как Вилков обманул КДК у него с Хачатурянцем был разговор, он принес извинения.

Но не это главное, а то, что человек, имеющий такую большую судейскую практику, регулярно в эпизодах игры демонстрировал предвзятое отношение к той или иной команде. Он непрофессионально использовал свое служебное положение, пользуясь своими знаниями и опытом в противовес справедливости, духу честной спортивной борьбы и основ правил игры в футбол. Это и является основой отстранения.

Но вот это категорическое ПОЖИЗНЕННОЕ отстранение… Послушайте, вы же сами все это время ему доверяли и возвращали после отстранений. Возникает вопрос: что же мешало раньше с ним расстаться? А тут «утрата доверия». Вопрос: он что-то не так сделал? Нарушил какое-то обещание? Вероятно, были внутренние договоренности. Хорошо, не расстреляли, но ведь Вилков с его опытом может судить мальчишек и помочь нашему футболу.

Есть и политический момент. Когда Вилков был действующим арбитром, РФС помог ему стать председателем Нижегородской региональной федерации, которая является членом РФС. По сути, его сделали губернатором нижегородской футбольной губернии, а затем пожизненно лишили профессии. Это вызывает удивление и вопросы. Почему так-то? Почему Василия Казарцева тихонечко отправили в тень, сослали в ФНЛ, а потом вернули в РПЛ. И он продолжает судить, совершать ошибки и набивать шишки. Здесь одно решение, а здесь – другое.

Пожизненно – это очень сильно. Видимо, из шкафа достали скелеты, которые сложили туда еще предыдущие руководители судейского корпуса. Иначе не укладывается в голове, почему так жестко и сверх человеческого понимания применена такая мера наказания.

источник: «Советский спорт»
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