«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру тен Хага на пост главного тренера

Рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг является главным кандидатом на должность главного тренера лондонского «Тоттенхэма», сообщает «The Telegraph».

Ранее клуб планировал провести переговоры с Юлианом Нагельсманном, однако, по сообщениям СМИ, его назначение в мюнхенскую «Баварию» является уже практически решенным вопросом.

Также в шорт-лист «шпор» входят Ральф Рангник, Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.

Напомним, после отставки португальца Жозе Моуринью исполняющим обязанности главного тренера лондонцев является 29-летний Райан Мэйсон.