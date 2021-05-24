БК «Тенниси» первой выпустила специальную линию на матчи Евро

В этом плане порадовала БК «ТЕННИСИ» , которая раньше всех выпустила расширенную линию на матчи футбольного Евро! Компания славится своими эксклюзивными линиями – и в очередной раз подтверждает это, предоставляя широкий выбор на все игры чемпионата. На что можно поставить на сайте БК «ТЕННИСИ» уже сейчас:

До старта чемпионата Европы по футболу остаются считанные дни. Ажиотаж перед турниром набирает обороты, болельщики и специалисты вовсю прикидывают шансы сборных на первенстве континента.

Помимо этого, есть море других отличных ставок, как стандартных, так и эксклюзивных.

Напомним, матч открытия Евро-2020 Турция – Италия пройдет 11 июня, а 12-го начнут выступления на турнире еще шесть сборных, в том числе российская команда, которая сыграет с одним из фаворитов сборной Бельгии.