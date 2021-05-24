БК «Тенниси» первой выпустила специальную линию на матчи Евро

До старта чемпионата Европы по футболу остаются считанные дни. Ажиотаж перед турниром набирает обороты, болельщики и специалисты вовсю прикидывают шансы сборных на первенстве континента.
В этом плане порадовала БК «ТЕННИСИ», которая раньше всех выпустила расширенную линию на матчи футбольного Евро! Компания славится своими эксклюзивными линиями – и в очередной раз подтверждает это, предоставляя широкий выбор на все игры чемпионата. На что можно поставить на сайте БК «ТЕННИСИ» уже сейчас:
– Количество послематчевых серий пенальти;
– Наибольшее количество видеоповторов в отдельном матче;
– Самый результативный овертайм.