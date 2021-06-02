Андрей Червиченко: Пока все очень бледно, как мы собираемся побеждать датчан и финнов?

- Поляки играли далеко не сильнейшим составом. Кроме Левандовского ведь не было еще Милика и Зелинского. Оба играют не первый год в «Наполи». Правда, Милик вторую часть чемпионата не играл, у него вроде какой-то конфликт с руководством клуба вышел. Вызывает большие вопросы наша защита.

Некоторые игроки выпадают. Первый гол – Кудряшов непонятно кого держал, ему мяч забросили за шиворот. И потом были моменты, когда он не успевал, нарушал, в своих втыкался. Пока никаких надежд на какой-то приемлемый результат в матче с Бельгией совсем нет.

Что касается игры, могло быть хуже. Судя по началу матча, казалось, что будет все совсем печально. Но после забитого гола поляки не стали обострять дальше, успокоились. И еще нужно учесть, что у них не было главного – Левандовского. Иначе все было бы печально. Но наши молодцы, что смогли отыграться. Гол забили хороший.

- Вначале хочу передать привет умнику, который догадался показать этот матч на Рен ТВ. Впечатление, как будто на 20 назад попал.

- У нас ее и нет. С правой стороны, где пара Джикия – Фернандес, она еще более менее, а с левой – Семенов – Кудряшов. От их игры хочется плакать.

- Опять Головин лучший. Убери его и Дзюбу, и мы превращаемся в сборную Белоруссии.

- Дзюба ничего не показал. Конечно, он смотрелся поинтереснее Заболотного. С последним вообще непонятно: он в курсе, что вышел играть? Или вышел походить по полю?

Вот купили его армейцы. Первые минут десять я пытался понять, что же он покажет? Ждал, что он до мяча дотронется для начала. Не дождался и бросил это занятие – перестал за ним следить.

С бельгийцами – все понятно. А как мы собираемся побеждать датчан и финнов? Кто у нас будет забивать?

- Как-то все довольно печально. Повторю: поляки явно играли не основным составом, и мы на их фоне смотрелись не совсем убедительно. Что же говорить про бельгийцев и датчан…

- Пока все очень бледно и невыразительно. Все очень, причем со знаком минус.

- Первый раз я вспомнил, что на поле Миранчук на 35-й минуте, когда он потерял мяч в штрафной и запорол атаку…

- По поводу Миранчуков я давно говорил, что мне не понятно по каким критериям их приглашают в сборную. Одного уже нет, но второго опять пригласили. Играет в иностранном клубе, это сразу пропуск и индульгенция?

Черышев за «Валенсию» ни одного гола не забил – в сборной. Кудряшов играет за турецкий клуб, который внизу турнирной таблице – и тоже в сборной. Да еще в стартовом составе.

- Он вроде из Турции уехал. Была новость, что «Спартак» его не хочет, если я что-то не путаю. Поэтому вроде пока без клуба.

- Агент у него есть, куда-нибудь пристроит. Человек в сборной играет.

Пока все очень бледно. Если мы от поляков на 3-й минуте получаем. Боюсь, с Бельгией в первые 15 минут могут быть похоронены все наши позитивные надежды.

Нам повезло, что наши шпионы в Англии вырубили де Брюйне. Возможно, отсутствие де Брюйне поможет не состояться нашему европейскому позору в первой игре.