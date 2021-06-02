ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Беларусь 0 Азербайджан 0 П1 2.20 Х 3.10 П2 3.60
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Босния и Герце 0 Черногория 0 П1 1.88 Х 3.10 П2 5.00
Товарищеские матчи (сборные) 20:00 Норвегия 0 Люксембург 0 П1 1.41 Х 5.00 П2 7.00
Италия - Серия А 20:00 Виртус Болонья 0 Бриндизи 0
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Нидерланды 0 Шотландия 0 П1 1.44 Х 4.80 П2 6.70
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Румыния 0 Грузия 0 П1 1.72 Х 3.50 П2 5.40
Товарищеские матчи (сборные) 22:00 Англия 0 Австрия 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 7.60
Товарищеские матчи (сборные) 22:00 Германия 0 Дания 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.80
Италия - Серия А 22:00 Умана Рейер 0 Олимпия Милан 0
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Альмерия 0 П1 2.70 Х 2.80 П2 3.10
ЧМ-2022 - Северная Америка 22:00 Доминика 0 Ангилья 0
Товарищеские матчи (сборные) 22:05 Франция 0 Уэльс 0 П1 1.25 Х 5.80 П2 12.5
Андрей Червиченко: Пока все очень бледно, как мы собираемся побеждать датчан и финнов?
02 июня 06:05
автор: Юрий Волохов

Андрей Червиченко: Пока все очень бледно, как мы собираемся побеждать датчан и финнов?

Экс-президент «Спартака» по итогам матча Польша – Россия, пока не понимает, как мы будем противостоять Бельгии и Дании на Евро-2020.

- Общее впечатление от игры.

- Вначале хочу передать привет умнику, который догадался показать этот матч на Рен ТВ. Впечатление, как будто на 20 назад попал.

Что касается игры, могло быть хуже. Судя по началу матча, казалось, что будет все совсем печально. Но после забитого гола поляки не стали обострять дальше, успокоились. И еще нужно учесть, что у них не было главного – Левандовского. Иначе все было бы печально. Но наши молодцы, что смогли отыграться. Гол забили хороший.

Некоторые игроки выпадают. Первый гол – Кудряшов непонятно кого держал, ему мяч забросили за шиворот. И потом были моменты, когда он не успевал, нарушал, в своих втыкался. Пока никаких надежд на какой-то приемлемый результат в матче с Бельгией совсем нет.

- Поляки играли далеко не сильнейшим составом. Кроме Левандовского ведь не было еще Милика и Зелинского. Оба играют не первый год в «Наполи». Правда, Милик вторую часть чемпионата не играл, у него вроде какой-то конфликт с руководством клуба вышел. Вызывает большие вопросы наша защита.

- У нас ее и нет. С правой стороны, где пара Джикия – Фернандес, она еще более менее, а с левой – Семенов – Кудряшов. От их игры хочется плакать.

- Опять Головин лучший. Убери его и Дзюбу, и мы превращаемся в сборную Белоруссии.

- Дзюба ничего не показал. Конечно, он смотрелся поинтереснее Заболотного. С последним вообще непонятно: он в курсе, что вышел играть? Или вышел походить по полю?

Вот купили его армейцы. Первые минут десять я пытался понять, что же он покажет? Ждал, что он до мяча дотронется для начала. Не дождался и бросил это занятие – перестал за ним следить.

С бельгийцами – все понятно. А как мы собираемся побеждать датчан и финнов? Кто у нас будет забивать?

- Как-то все довольно печально. Повторю: поляки явно играли не основным составом, и мы на их фоне смотрелись не совсем убедительно. Что же говорить про бельгийцев и датчан…

- Пока все очень бледно и невыразительно. Все очень, причем со знаком минус.

- Первый раз я вспомнил, что на поле Миранчук на 35-й минуте, когда он потерял мяч в штрафной и запорол атаку…

- По поводу Миранчуков я давно говорил, что мне не понятно по каким критериям их приглашают в сборную. Одного уже нет, но второго опять пригласили. Играет в иностранном клубе, это сразу пропуск и индульгенция?

Черышев за «Валенсию» ни одного гола не забил – в сборной. Кудряшов играет за турецкий клуб, который внизу турнирной таблице – и тоже в сборной. Да еще в стартовом составе.

- Он вроде из Турции уехал. Была новость, что «Спартак» его не хочет, если я что-то не путаю. Поэтому вроде пока без клуба.

- Агент у него есть, куда-нибудь пристроит. Человек в сборной играет.

Пока все очень бледно. Если мы от поляков на 3-й минуте получаем. Боюсь, с Бельгией в первые 15 минут могут быть похоронены все наши позитивные надежды.

Нам повезло, что наши шпионы в Англии вырубили де Брюйне. Возможно, отсутствие де Брюйне поможет не состояться нашему европейскому позору в первой игре.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Gif-новости: Bugatti объявила о скорой премьере самой дорогой модели La Voiture NoireСборная Финляндии победила КанадуАнтон Заболотный перешёл в ЦСКАСкандал на ЧМ-2021! Россия и Канада не встретятся?Румынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. Фото«Трусливый поступок». В Америке защищают Овечкина
Видео всех голов ЧМХ 01.06.2021: Россия разгромила Белоруссию и вышла на Канаду
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в двенадцатый соревновательный день: Канада - Финляндия, Швейцария - Великобритания, Италия - США, Словакия - Чехия, Германия - Латвия, Россия - Белоруссия.
«Пускай канадцы выйдут в плей-офф и попадут на нас». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Один из самых ярких футболистов в истории национальной сборной и большой поклонник хоккея Александр Мостовой внимательно следит за чемпионатом мира в Латвии и продолжает делиться впечатлениями с «Плеймейкером».
Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ-2021? Шансы есть, и вовсе не призрачные
«Плеймейкер» - о вариантах на четвертьфиналы перед последним днем группового турнира ЧМ-2021.
В Риге-2021 повеяло золотым Баффало-2011. Выводы из победы России над Швецией имени Тарасенко-Орлова
Пополнившие состав сборной России на ЧМ энхаэловцы Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов отметились в победе над шведами – 3:2Б.
Видео всех голов ЧМХ 31.05.2021: Россия выкинула шведов с турнира, Канада получила шанс
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в одиннадцатый соревновательный день: Чехия - Дания, США - Германия, Россия - Швеция, Норвегия - Казахстан.
Видео всех голов ЧМХ 30.05.2021: Швеция и Латвия сохранили шансы на плей-офф
Видеообзоры четырех матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в десятый соревновательный день: Белоруссия - Швейцария, Италия - Канада, Швеция - Словакия, Финляндия - Латвия.
Капризову предлагают контракт с «Миннесотой» до 33 лет. Но надо ли соглашаться?
«Миннесота Уайлд» намерена сохранить у себя нападающего Кирилла Капризова на ближайшие восемь лет. Агент хоккеиста не советует этого делать.
«Лучше не будет» от Тухеля, приговор Гвардиоле от Капелло и совет «Сити» от Ловрена. Реакция на триумф «Челси» в ЛЧ
Победа «Челси» над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов всколыхнула весь футбольный мир.
Абрамович насолил «Газпрому». Теперь «Зенит» в третьей корзине ЛЧ и не получит «группу жизни», как раньше
Победа «Челси» в финале Лиги чемпионов над «Ман Сити» создала проблемы лучшему клубу России из Санкт-Петербурга.
«Не думаю, что Шалунова нужно реанимировать». Бадюков — о победе России над швейцарцами на ЧМ-2021
Итоги матча россиян против Швейцарии (4:1) «Плеймейкеру» прокомментировал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика