Андрей Червиченко: Пока все очень бледно, как мы собираемся побеждать датчан и финнов?

- Общее впечатление от игры.
- Вначале хочу передать привет умнику, который догадался показать этот матч на Рен ТВ. Впечатление, как будто на 20 назад попал.
Что касается игры, могло быть хуже. Судя по началу матча, казалось, что будет все совсем печально. Но после забитого гола поляки не стали обострять дальше, успокоились. И еще нужно учесть, что у них не было главного – Левандовского. Иначе все было бы печально. Но наши молодцы, что смогли отыграться. Гол забили хороший.
Некоторые игроки выпадают. Первый гол – Кудряшов непонятно кого держал, ему мяч забросили за шиворот. И потом были моменты, когда он не успевал, нарушал, в своих втыкался. Пока никаких надежд на какой-то приемлемый результат в матче с Бельгией совсем нет.
- Поляки играли далеко не сильнейшим составом. Кроме Левандовского ведь не было еще Милика и Зелинского. Оба играют не первый год в «Наполи». Правда, Милик вторую часть чемпионата не играл, у него вроде какой-то конфликт с руководством клуба вышел. Вызывает большие вопросы наша защита.
- У нас ее и нет. С правой стороны, где пара Джикия – Фернандес, она еще более менее, а с левой – Семенов – Кудряшов. От их игры хочется плакать.
- Опять Головин лучший. Убери его и Дзюбу, и мы превращаемся в сборную Белоруссии.
- Дзюба ничего не показал. Конечно, он смотрелся поинтереснее Заболотного. С последним вообще непонятно: он в курсе, что вышел играть? Или вышел походить по полю?
Вот купили его армейцы. Первые минут десять я пытался понять, что же он покажет? Ждал, что он до мяча дотронется для начала. Не дождался и бросил это занятие – перестал за ним следить.
С бельгийцами – все понятно. А как мы собираемся побеждать датчан и финнов? Кто у нас будет забивать?
- Как-то все довольно печально. Повторю: поляки явно играли не основным составом, и мы на их фоне смотрелись не совсем убедительно. Что же говорить про бельгийцев и датчан…
- Пока все очень бледно и невыразительно. Все очень, причем со знаком минус.
- Первый раз я вспомнил, что на поле Миранчук на 35-й минуте, когда он потерял мяч в штрафной и запорол атаку…
- По поводу Миранчуков я давно говорил, что мне не понятно по каким критериям их приглашают в сборную. Одного уже нет, но второго опять пригласили. Играет в иностранном клубе, это сразу пропуск и индульгенция?
Черышев за «Валенсию» ни одного гола не забил – в сборной. Кудряшов играет за турецкий клуб, который внизу турнирной таблице – и тоже в сборной. Да еще в стартовом составе.
- Он вроде из Турции уехал. Была новость, что «Спартак» его не хочет, если я что-то не путаю. Поэтому вроде пока без клуба.
- Агент у него есть, куда-нибудь пристроит. Человек в сборной играет.
Пока все очень бледно. Если мы от поляков на 3-й минуте получаем. Боюсь, с Бельгией в первые 15 минут могут быть похоронены все наши позитивные надежды.
Нам повезло, что наши шпионы в Англии вырубили де Брюйне. Возможно, отсутствие де Брюйне поможет не состояться нашему европейскому позору в первой игре.