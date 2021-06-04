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04 июня 13:55
автор: Владислав Корегин

Леонид Федун: Футболисты сборной России дадут больше поводов для гордости, чем хоккеисты

Вчера российская команда не смогла преодолеть четвертьфинальную стадию чемпионата мира в Риге, уступив канадцам в овертайме.

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021.

Напомним, что в последний раз российская команда побеждала на мировых первенствах в 2014 году в рамках турнира в Минске. В финальной игре подопечные Олега Знарка уверенно обыграли финнов со счетом 5:2.

– Могу сказать одно: после вчерашнего уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем, – цитирует Федуна ТАСС.

На чемпионате Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе B, где они сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

источник: ТАСС
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