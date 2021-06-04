Алексей Миранчук: Прекрасно понимаю, как игроки сборной России хотели выйти в полуфинал ЧМ-2021

Атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал вылет российских хоккеистов с чемпионата мира 2021 года в Риге.

Напомним, что в матче 1/4 финала подопечные Валерия Брагина в овертайме уступили Канаде (1:2 ОТ) и завершили свои выступления на турнире.

– Признаюсь, смотрел третий период матча с Канадой. Никогда не смотрел хоккей, не болел, но вчера включил и сильно расстроился за ребят. Прекрасно понимаю, как они хотели выйти в полуфинал. Не хотелось бы проводить параллели между командами. У нас свои задачи. Мы будем делать максимум от нас зависящего, – цитирует Миранчука RT.

В последний раз российская команда побеждала на мировых первенствах в 2014 году в рамках турнира в Минске. В финальной игре подопечные Олега Знарка уверенно обыграли финнов со счетом 5:2.