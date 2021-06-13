Англия переиграла Хорватию в матче чемпионата Европы

Сборная Англии переиграла команду Хорватии на стадионе «Уэмбли» в матче Евро-2020.
Встреча группы D завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.
Автором единственного гола на 57-й минуте стал полузащитник англичан Рахим Стерлинг.
Добавим, что 18 июня во втором туре Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.
Чемпионат Европы
Группа D
1-й тур
Англия - Хорватия - 1:0 (0:0)
Гол: Стерлинг, 57.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Мингс, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2), Фоден (Рэшфорд, 71), Кейн (Беллингем, 82).
Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Модрич, Перишич, Крамарич (Брекало, 70), Ребич (Петкович, 78).
Предупреждения: Фоден, 64 - Чалета-Цар, 42; Ковачич, 48; Брозович, 66.