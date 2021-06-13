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Англия переиграла Хорватию в матче чемпионата Европы
13 июня 17:51
автор: Александр Поволоцкий

Англия переиграла Хорватию в матче чемпионата Европы

Матч группы D проходил в Лондоне

Сборная Англии переиграла команду Хорватии на стадионе «Уэмбли» в матче Евро-2020.

Встреча группы D завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта.

Автором единственного гола на 57-й минуте стал полузащитник англичан Рахим Стерлинг.

Добавим, что 18 июня во втором туре Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.

Чемпионат Европы

Группа D

1-й тур

Англия - Хорватия - 1:0 (0:0)

Гол: Стерлинг, 57.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Мингс, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг (Калверт-Льюин, 90+2), Фоден (Рэшфорд, 71), Кейн (Беллингем, 82).

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Врсалько, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Модрич, Перишич, Крамарич (Брекало, 70), Ребич (Петкович, 78).

Предупреждения: Фоден, 64 - Чалета-Цар, 42; Ковачич, 48; Брозович, 66.

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